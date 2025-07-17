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        2.50 promil alkollü çıkan bisikletliye 9 bin TL ceza

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle güçlükle ilerlerken polis ekiplerince durdurulan ve 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:50
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        2.50 promil alkollü çıkan bisikletliye 9 bin TL ceza
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle güçlükle ilerlerken polis ekiplerince durdurulan ve 2.50 promil alkollü çıkan Ali M.'ye (60), 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları uygulama sırasında bisikletiyle güçlükle ilerleyen Ali M.'yi durdurup alkol testi yapmak istedi. Bir süre direndikten sonra alkolmetreyi üfleyen Ali M.'nin 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanan Ali M., polis ekiplerine tepki göstererek, "Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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