Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 16 HZ 685 plakalı traktörüyle yokuş aşağı ilerleyen Yakup Yüken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, arkasına bağlı saman yüklü römorkla birlikte kayarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde traktörün altında kalan Yüken’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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