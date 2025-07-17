Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Yakup Yüken (63), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Yakup Yüken (63), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 16 HZ 685 plakalı traktörüyle yokuş aşağı ilerleyen Yakup Yüken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, arkasına bağlı saman yüklü römorkla birlikte kayarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde traktörün altında kalan Yüken’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”

        Benzer Haberler

        Meslekte 59 yılı geride bırakan yorgancı, yetiştirecek çırak bulamıyor
        Meslekte 59 yılı geride bırakan yorgancı, yetiştirecek çırak bulamıyor
        Yaralı leyleği sığındığı iş yerinde elleriyle besledi
        Yaralı leyleği sığındığı iş yerinde elleriyle besledi
        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        2.50 promil alkollü çıkan bisikletliye 9 bin TL ceza
        2.50 promil alkollü çıkan bisikletliye 9 bin TL ceza
        Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı
        Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı
        Nesli tehlike altındaki yaban kedisi fotokapanla görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki yaban kedisi fotokapanla görüntülendi