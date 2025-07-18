Kızıl tilki ile yavrusu fotokapanla görüntülendi

BURSA'da, 'Köpekgiller (Canidae)' familyasının en yaygın tilkisi olan 'Kızıl tilki (Vulpes vulpes)', fotokapana yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü, anne kızıl tilki ile yavrusunun ormanda yiyecek aradığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’da çok geniş coğrafyada yaygın olan, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde geniş dağılım gösteren kızıl tilki Bursa'da görüntülendi. İşitme duyuları çok güçlü olan, düşük frekanslı sesleri duyabilen ve bu sayede yer altındaki kemiricileri duyup, toprağı kazarak, onları inlerindeyken yakalayabilen kızıl tilki, fotokapana yansıdı. Ormanda yiyecek arayan kızıl tilki ile yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında, "Ormanın yeşil örtüsü altında bir anne ve yavrusu… Sessizce ama dikkatle, doğanın sunduklarını arıyorlar. Bilimsel adıyla Vulpes vulpes, kızıl tilki, Türkiye’nin hemen her bölgesinde rastlanan en yaygın yabanıl etçillerden biridir. Bu görüntüde ise anne ve yavru birlikte, ormanda yaşamın sürekliliğini temsil ediyor" ifadeleriyle paylaşıldı.

'ÖĞRETEN DOĞA, İZLEYEN YAVRU'

Anne kızıl tilkinin yavrusuna verdiği avlanma eğitimine de yer verilen paylaşımda, "Öğreten doğa, izleyen yavru… Anne tilkiler, yavrularına avlanma, saklanma ve çevreyi tanıma becerilerini öğretir. Bu eğitim süreci, genellikle ilkbahar sonu ve yaz başında yoğunlaşır. Tilkiler doğaya uyum sağlama yetenekleriyle bilinir; kemirgenler, böcekler ve meyvelerle beslenirler. Bu görüntü sadece bir arayışı değil, nesilden nesile aktarılan bilgeliği temsil ediyor. Yaban hayatında her iz, geleceğin sessizce yazılan bir öyküsüdür…" denildi.

ÖZELLİKLERİ

Kızıl tilkilerin sırt kısımlarının rengi, soluk sarımsı kızıl veya koyu kızıl kahverengi arasında değişir. Göğüs kısımları ise beyaz ve kül rengindedir. Gözleri sarı, burunları koyu kahverengi ya da siyahtır. Kulakları uzun, sivri ve büyüktür. En belirgin özelliklerinden biri, bacaklarının altının siyah olmasıdır. Kuyruklarının uçları ise siyah ya da beyaz renkte olabilir. Omnivor yani hem etçil hem de otçul olan kızıl tilkilerin besinleri arasında daha çok fare ve tavşan gibi kemiriciler bulunur. Kuş, tavuk, böcek, balık, meyve ve tahıl da yiyen kızıl tilkilerin boyları, kuyrukları ile beraber 115 santim-140 santim arasında değişirken, kütleleri ise 3 ile 14 kilogram arasındadır. Kurtlar gibi sürü oluşturmayan ve yalnız dolaşan kızıl tilkiler, çok zeki, hızlı ve çeviktirler. Hızları saatte 48 kilometreye kadar ulaşabilir.