Motorlu testereye elini kaptıran işçi yaralandı

Olay, saat 14.30 sıralarında, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Yavuz T., ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini motorlu testereye kaptırdı. Yaralanan işçi, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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