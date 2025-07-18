Yanından hızla geçen araç nedeniyle sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil devrildi
BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, yanından hızla geçen araçtan kaçmak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, yol kenarına savrulup devrildi.
BURSA’nınOrhangazi ilçesinde, yanından hızla geçen araçtan kaçmak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, yol kenarına savrulup devrildi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarına Orhangazi- Gemlik yolu Çeltikçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gemlik yönüne giden otomobilin sürücüsü, sağ tarafından süratle geçen hafif ticari araç nedeniyle sola doğru ani manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarına devrilirken, sürücü hafif belirtildi. O anlar bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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