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        Kule vinç otomobilin üstüne devrildi, kabinde mahsur kalan operatör yaralandı

        BURSA'da inşaat çalışması sırasında kule vincin üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale gelirken, asılı kalan kabinde mahsur kalan operatör yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:49
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        Kule vinç otomobilin üstüne devrildi, kabinde mahsur kalan operatör yaralandı
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        BURSA’da inşaat çalışması sırasında kule vincin üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale gelirken, asılı kalan kabinde mahsur kalan operatör yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Çalışma sırasında devrilen kule vinç, inşaat firmasına ait park halindeki otomobilin üstüne düştü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, vinç operatörü asılı kalan kabinde mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen vince tırmanarak operatörü kurtardı. Hafif yaralanan operatör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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