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        Bebeğinin ölüm haberini alan anne, eşinin ailesine saldırdı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, nefes darlığı yaşadığı iddia edilen Evranur D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:35
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        Bebeğinin ölüm haberini alan anne, eşinin ailesine saldırdı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, nefes darlığı yaşadığı iddia edilen Evranur D. (1), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeklerinin öldüğünü öğrenen anne Çilem D. ve ailesinin, ‘Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu?’ diyerek eşinin ailesine saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde meydana geldi. Çilem ve Eyüp D. çifti, taşınacakları evdeki eşyaları toplamak için bebekleri Evranur D.’yi, Eyüp D.’nin anne ve babasının evine bıraktı. Bir süre sonra Evranur’un nefes darlığı yaşadığını fark eden babaannesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu anlaşılan bebeğe kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Bebeğinin ölüm haberini alan Çilem D., ailesiyle birlikte, eşinin ailesine, "Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu" diyerek saldırdı. Sandalye fırlatılıp, Çilem D.’ye tokat atıldığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Evranur D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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