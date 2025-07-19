Bebeğinin ölüm haberini alan anne, eşinin ailesine saldırdı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, nefes darlığı yaşadığı iddia edilen Evranur D. (1), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeklerinin öldüğünü öğrenen anne Çilem D. ve ailesinin, ‘Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu?’ diyerek eşinin ailesine saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde meydana geldi. Çilem ve Eyüp D. çifti, taşınacakları evdeki eşyaları toplamak için bebekleri Evranur D.’yi, Eyüp D.’nin anne ve babasının evine bıraktı. Bir süre sonra Evranur’un nefes darlığı yaşadığını fark eden babaannesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu anlaşılan bebeğe kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğinin ölüm haberini alan Çilem D., ailesiyle birlikte, eşinin ailesine, "Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu" diyerek saldırdı. Sandalye fırlatılıp, Çilem D.’ye tokat atıldığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Evranur D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.