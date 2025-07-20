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        Bursa'da ihracat deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bir ihracat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:17 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:20
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        Bursa'da ihracat deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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        BURSA’nın Yenişehir ilçesinde bir ihracat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, depo kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında kırsal Yolören Mahallesi’nde bulunan bir ihracat deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, depo kullanılmaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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