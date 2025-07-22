Devrilen motosikletin sürücüsünün kolu kırıldı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atamer yol ayrımında meydana geldi. Serkan G.’nin (26) kontrolünü yitirdiği 34 GJE 872 plakalı motosiklet devrilip, sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Serkan G., kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Serkan G.’nin kolunda kırıklar olduğu belirtildi.

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