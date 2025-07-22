Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

BURSA’da 4 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangında dairede oturan Hatice Güneş, alevlerin arasında mahsur kaldı. Yardıma koşan mahalleli tarafından pencereden çıkartılan Güneş’in vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenirken, bir kadın da dumandan etkilendi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 1’inci katında çıktı. Dairede oturan Hatice Güneş, çıkan yangında alevler arasında kaldı. Pencereden yardım isteyen Güneş’in çığlıkları üzerine mahalleli yardıma koştu. Daireden alevler yükselirken bine de duman içerisinde kaldı. İhbar üzerine adresi, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada birinci kat penceresine tırmanan vatandaşlar, mahsur kalan Güneş’i alevler arasından çekip aldı. Vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenen Hatice Güneş ile dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra 2 kadın Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınlardanGüneş’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.