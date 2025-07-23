Bursa'da kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Şükrü ve Fatma Kahyaoğlu (45) ile oğulları Süleyman Kahyaoğlu (19), yan yana toprağa verildi.
BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Şükrü ve Fatma Kahyaoğlu (45) ile oğulları Süleyman Kahyaoğlu (19), yan yana toprağa verildi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolu üzerindeki bir kutu fabrikası önünde meydana geldi. Karacabey’den Mustafakemalpaşa yönüne giden Süleyman Kahyaoğlu’nun kullandığı 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu ve çocukları Süleyman Kahyaoğlu’nun hayatını kaybettiği, diğer çocukları Alaattin Kahyaoğlu’nun (5) ise yaralı olduğu belirlendi. Alaattin Kahyaoğlu, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kahyaoğlu çifti ile oğulları Süleyman’ın cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
Ailenin, Süleyman Kahyaoğlu’nun Hava Harp Okulu’na başvurusu için Bursa’dan sağlık raporu aldıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
FABRİKADA ÇALIŞTIĞI İÇİN ARAÇTA DEĞİLDİ
Alaattin Kahyaoğlu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, babası, annesi ve ağabeyi için Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Okur, Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yüce, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Kavak, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Yağmur, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada annesini, babasını ve kardeşimi kaybeden ve fabrikada çalıştığı için ailesiyle birlikte kaza yapan araçta olmadığı öğrenilen Dilara Kahyaoğlu (24), arkadaşlarının yardımıyla ayakta dururken, Süleyman Kahyaoğlu’nun okul arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Şükrü ve Fatma Kahyaoğlu ile oğulları Süleyman Kahyaoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yamanlı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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