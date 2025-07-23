Bursa'da kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Şükrü ve Fatma Kahyaoğlu (45) ile oğulları Süleyman Kahyaoğlu (19), yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolu üzerindeki bir kutu fabrikası önünde meydana geldi. Karacabey’den Mustafakemalpaşa yönüne giden Süleyman Kahyaoğlu’nun kullandığı 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu ve çocukları Süleyman Kahyaoğlu’nun hayatını kaybettiği, diğer çocukları Alaattin Kahyaoğlu’nun (5) ise yaralı olduğu belirlendi. Alaattin Kahyaoğlu, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kahyaoğlu çifti ile oğulları Süleyman’ın cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Ailenin, Süleyman Kahyaoğlu’nun Hava Harp Okulu’na başvurusu için Bursa’dan sağlık raporu aldıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.