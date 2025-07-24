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        Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bir sürücünün, aday sürücülerin eğitim sürüşü yaptığı yolda otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:30
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        Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde, bir sürücünün, aday sürücülerin eğitim sürüşü yaptığı yolda otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Armutlu-Gemlik yolu üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi ile Eşref Dinçer Mahallesi arasında meydana geldi. Sürücü adaylarının eğitim yaptığı güzergahta ters şeritten ilerleyen otomobil, diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Uyarılara aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan ihbar sonrası polis, trafiği tehlikeye sokan şüphelinin kimliğini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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