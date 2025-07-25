Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor'un iç saha maçları AS TV'de yayınlanacak

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda 3'üncü Lig'i şampiyon tamamlayarak 2'nci Lig'e yükselen Bursaspor'un, yeni sezondaki iç saha maçları AS TV'de yayınlanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor'un iç saha maçları AS TV'de yayınlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda 3’üncü Lig’i şampiyon tamamlayarak 2’nci Lig’e yükselen Bursaspor’un, yeni sezondaki iç saha maçları AS TV’de yayınlanacak.

        TFF 3’üncü Lig’de 2024-2025 sezonunu bitime 2 hafta kala şampiyon olarak tamamlayan ve 2’nci Lig’e yükselen Bursaspor’un, 2025-2026 sezonunda iç sahada oynayacağı maçların yayın hakları için Nilüfer ilçesinde bulunan İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde açık ihale düzenlendi. İhaleyi, tüm belgelerini eksiksiz bir şekilde getiren AS TV kazanarak Bursa’nın önümüzdeki sezon sahasında oynayacağı maçların yayın haklarını almış oldu.

        EN AZ 8 KAMERAYLA HD YAYIN

        Konuyla ilgili Bursaspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün gerçekleşen yayın ihalesi sonucunda, iç saha maçlarımızın yayın hakları AS TV’ye verilmiştir. Yayıncı kuruluş, maçlarımızı en az 8 kamera ile HD kalitesinde canlı olarak ekranlara taşıyacaktır. AS TV’ye teşekkür ediyor, bu anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere d...
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere d...
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere d...
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere d...
        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (3)
        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (3)
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere d...
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere d...
        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (2)
        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (2)
        Bursa'da raporluyken yangın bölgesine gönüllü olarak gitmek isteyen itfaiye...
        Bursa'da raporluyken yangın bölgesine gönüllü olarak gitmek isteyen itfaiye...