Bursaspor'un iç saha maçları AS TV'de yayınlanacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda 3’üncü Lig’i şampiyon tamamlayarak 2’nci Lig’e yükselen Bursaspor’un, yeni sezondaki iç saha maçları AS TV’de yayınlanacak.

TFF 3’üncü Lig’de 2024-2025 sezonunu bitime 2 hafta kala şampiyon olarak tamamlayan ve 2’nci Lig’e yükselen Bursaspor’un, 2025-2026 sezonunda iç sahada oynayacağı maçların yayın hakları için Nilüfer ilçesinde bulunan İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde açık ihale düzenlendi. İhaleyi, tüm belgelerini eksiksiz bir şekilde getiren AS TV kazanarak Bursa’nın önümüzdeki sezon sahasında oynayacağı maçların yayın haklarını almış oldu.

EN AZ 8 KAMERAYLA HD YAYIN

Konuyla ilgili Bursaspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün gerçekleşen yayın ihalesi sonucunda, iç saha maçlarımızın yayın hakları AS TV’ye verilmiştir. Yayıncı kuruluş, maçlarımızı en az 8 kamera ile HD kalitesinde canlı olarak ekranlara taşıyacaktır. AS TV’ye teşekkür ediyor, bu anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.