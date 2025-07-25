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        İnegöl'de narkotik operasyonu; 1 tutuklama

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 120 gram bonzai ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:10
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        İnegöl'de narkotik operasyonu; 1 tutuklama
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 120 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan Sedat B. (45) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığından şüphelendikleri Sedat B.’yi takibe aldı. Şüphelinin, Mahmudiye Mahallesi’nde girdiği depoya baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada, 120 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Sedat B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Uyuşturucu satışı yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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