Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada; 1 yaralı

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halindeyken yavaşlayan Celal E. (36) yönetimindeki 34 CTD 134 plakalı kamyona, arkasından gelen Selim Y.’nin (40) kullandığı 16 BRV 148 plakalı kamyonet çarptı. Aynı yöne seyir halinde olan Musa T. (58) yönetimindeki 16 TM 763 plakalı cip de kamyonete çarparken, cip sürücüsü yaralandı.

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