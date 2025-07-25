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        Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada; 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:10
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        Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada; 1 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halindeyken yavaşlayan Celal E. (36) yönetimindeki 34 CTD 134 plakalı kamyona, arkasından gelen Selim Y.’nin (40) kullandığı 16 BRV 148 plakalı kamyonet çarptı. Aynı yöne seyir halinde olan Musa T. (58) yönetimindeki 16 TM 763 plakalı cip de kamyonete çarparken, cip sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sürücü ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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