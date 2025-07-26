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        Sokakta oynayarken komşusunun başına şişe attığı çocuk yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu dairenin balkonundan sokakta oynayan çocuklara su dolu şişe atan Metin Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:10
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        Sokakta oynayarken komşusunun başına şişe attığı çocuk yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu dairenin balkonundan sokakta oynayan çocuklara su dolu şişe atan Metin Ş. (55), komşusunun oğlu İlker I.’yı (14), başından yaraladı. Ailenin şikayeti üzerine Metin Ş. gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi, Büyükdere Sokak’ta meydana geldi. Apartman dairesinde oturan Metin Ş., sokakta oynayan çocukların yüksek ses çıkardığını öne sürerek, evinin balkonundan dışarıya su dolu şişeler attı. Bu sırada şişelerden biri, komşusunun oğlu olan İlker I.’nın, başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan İlker I, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlker I.’nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin, ailenin şikayeti üzerine şişeleri atan Metin Ş.’yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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