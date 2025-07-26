Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da orman yangını (5)

        TAHLİYELERBAŞLADIYangın söndürme çalışmaları Orhaneli ilçesinde devam ederken, Kestel'de başlayarak Gürsu ilçe sınırlarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi'nde bulunan 170 hane, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı AFAD ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da orman yangını (5)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAHLİYELERBAŞLADI

        Yangın söndürme çalışmaları Orhaneli ilçesinde devam ederken, Kestel’de başlayarak Gürsu ilçe sınırlarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi’nde bulunan 170 hane, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı AFAD ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediyeye bağlı otobüslerin vatandaşların tahliyesi için hazır olduğu ve Vakıf Bera Spor tesislerinin yangından etkilenen vatandaşların konaklamasına uygun hale getirildiği bildirildi.

        OTOYOL KAPATILDI, İĞDİR MAHALLESİ DE TAHLİYE EDİLDİ

        Yangın nedeniyle patlama sesleri de duyulduğu belirtilirken, Bursa- Ankara Otobanı ulaşıma kapatıldı. Yoldaki sürücüler geri gönderiliyor. Öte yandan Kestel'in İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor.

        BAKAN URALOĞLU BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

        Bursa’ya bir dizi ziyaret için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli ile Kestel- Gürsu ilçeleri sınırında çıkan orman yangınlarının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu’na Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 4 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan ya...
        GÜNCELLEME 4 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan ya...
        Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık (3)
        Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık (3)
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan ya...
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan ya...
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan ya...
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan ya...
        Bursa'da orman yangını (4)
        Bursa'da orman yangını (4)
        Bursa'da orman yangını (3)
        Bursa'da orman yangını (3)