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        Bursa'da orman yangını (9)

        KUCAĞINDAKİKÖPEKLE ALEVLERDEN KAÇTIBursa'nın Kestel ilçesinde başlayıp Gürsu ilçesine ilerleyen yangın nedeniyle tahliye edilen İğdir Mahallesi'ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 02:57 Güncelleme: 27.07.2025 - 03:00
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        Bursa'da orman yangını (9)
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        KUCAĞINDAKİKÖPEKLE ALEVLERDEN KAÇTI

        Bursa’nın Kestel ilçesinde başlayıp Gürsu ilçesine ilerleyen yangın nedeniyle tahliye edilen İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de boşaltıldı. HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından barınaktaki hayvanların tahliye edildiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde bir HAYTAP gönüllüsünün kucağındaki köpekle araca sığındığı görüldü. Kucağındaki köpeği bırakmayan gönüllünün, gözyaşları içinde, nefes nefese arkadaşlarıyla konuştuğu ve diğer HAYTAP gönüllülerinin de barınaktan kurtardıkları köpeklerle birlikte araca bindiği görüldü. Gönüllülerin bir yandan hayvanları kurtarırken, diğer yandan da alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele görüntülere yansıdı.

        MESİRE ALANINDAKİ KUŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

        Gürsu’daki mesire alanında bulunan gümüş, hatuni elmas, kırmızı altuni, mavi ve farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklik kuşları, ispinoz, orman tavuğu civcivi, Hint bülbülü, sevda papağanı, sultan papağanı, Kaliforniya bıldırcını, gümüş ve Kafkas türlerindeki sülünler de tahliye edildi.

        ‘CAN DOSTLARIMIZIN TAHLİYESİ TAMAMLANMIŞTIR’

        200’ün üzerinde hayvan yangından kurtarılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da barınaktaki hayvanların HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından tahliye edildiği anlar yer aldı. Paylaşımda, “Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor; risk altında olduğunu değerlendirdiğimiz köylerimizden tahliye edilen vatandaşlarımız gibi, yangından etkilenme riski bulunan hayvanlarımızın tahliyesini de sürdürüyoruz. Gürsu ilçemizde yangının barınağa yaklaşma riskine karşı, ilçe belediyelerimiz ve gönüllüler ile iş birliği içerisinde barınaktaki can dostlarımızın tahliyesi de tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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