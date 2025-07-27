Bursa'da orman yangını (9)

KUCAĞINDAKİKÖPEKLE ALEVLERDEN KAÇTI

Bursa’nın Kestel ilçesinde başlayıp Gürsu ilçesine ilerleyen yangın nedeniyle tahliye edilen İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de boşaltıldı. HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından barınaktaki hayvanların tahliye edildiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde bir HAYTAP gönüllüsünün kucağındaki köpekle araca sığındığı görüldü. Kucağındaki köpeği bırakmayan gönüllünün, gözyaşları içinde, nefes nefese arkadaşlarıyla konuştuğu ve diğer HAYTAP gönüllülerinin de barınaktan kurtardıkları köpeklerle birlikte araca bindiği görüldü. Gönüllülerin bir yandan hayvanları kurtarırken, diğer yandan da alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele görüntülere yansıdı.

MESİRE ALANINDAKİ KUŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Gürsu’daki mesire alanında bulunan gümüş, hatuni elmas, kırmızı altuni, mavi ve farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklik kuşları, ispinoz, orman tavuğu civcivi, Hint bülbülü, sevda papağanı, sultan papağanı, Kaliforniya bıldırcını, gümüş ve Kafkas türlerindeki sülünler de tahliye edildi.