Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (4)
BAKANURALOĞLU, YANGIN BÖLGESİNİ HELİKOPTERLE DENETLEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter ile yangın bölgesinde incelemede bulundu.
BAKANURALOĞLU, YANGIN BÖLGESİNİ HELİKOPTERLE DENETLEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter ile yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Yangın Harekat Merkezi’nde bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu, daha sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Helikopterle bölgeye de inen Bakan Uraloğlu, personelden bilgi alarak yanan yerleri gözlemledi.
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