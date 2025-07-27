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        Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı (2)

        2ÇOCUK BABASIYDIBursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, bugün Büyükorhan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:10
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        Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı (2)
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        2ÇOCUK BABASIYDI

        Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, bugün Büyükorhan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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