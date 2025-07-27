Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı (2)
2ÇOCUK BABASIYDIBursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, bugün Büyükorhan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.
2ÇOCUK BABASIYDI
Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, bugün Büyükorhan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.
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