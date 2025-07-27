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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 3 ölü (16)

        BURSAVALİLİĞİ: 3 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİGürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen ve sürücü Kazım Bayrak'ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek de tedavi gördükleri hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:35 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:40
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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 3 ölü (16)
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        BURSAVALİLİĞİ: 3 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen ve sürücü Kazım Bayrak’ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek de tedavi gördükleri hastanede kurtarılamadı.

        Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde, orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 3 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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