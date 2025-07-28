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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (4)

        GÖZYAŞLARIVE PANİKLE EŞİNİ ARADIBursa'da Orhaneli ilçesi Harmancık yolunda 3 gündür devam eden orman yangını, tahliye edilen Çakmak Mahallesi'ne yaklaşırken, o sırada evinde bulunan ve eşiyle birlikte mahalleyi terk eden Ceylan Çetin (67) isimli mahalle sakini, kargaşa sırasında eşi Ayşe Çetin'i kaybedince gözyaşlarına boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:35
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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (4)
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        GÖZYAŞLARIVE PANİKLE EŞİNİ ARADI

        Bursa’da Orhaneli ilçesi Harmancık yolunda 3 gündür devam eden orman yangını, tahliye edilen Çakmak Mahallesi’ne yaklaşırken, o sırada evinde bulunan ve eşiyle birlikte mahalleyi terk eden Ceylan Çetin (67) isimli mahalle sakini, kargaşa sırasında eşi Ayşe Çetin'i kaybedince gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları ve panik içinde eşini arayan Çetin, yangını takip etmek için mahallede bulunan DHA muhabirleri tarafından görüntülendi. ‘Alevler geliyor’ diyerek yolda yürüyen vatandaşı gören DHA muhabirleri, bulundukları araçtan inip, "Neyi arıyorsun dayı sen söyle bana’ diyerek yardımcı olmak isterken, eli ve yüzü is içinde olan Ceylan Çetin, ‘Eşimi arıyorum, eşimi arıyorum’ diyerek ağladı. Çetin, ‘Nerede amca eşin’ sorusuna ise ‘Buradaydı, yok’ diye karşılık verip, yoluna devam etti. O trajik anlar, mahalleye yaklaşan alevleri görüntüleyen DHA kamerasına yansıdı.

        YILIN AHİSİ SEÇİLMİŞ

        Yaşadığı korku ve çaresizlik görüntülere yansıyan Çakmak Mahallesi sakininin, eşine ulaştığı ve güvenli bölgeye alındığı öğrenildi. Öte yandan 3 çocuk babası Çetin'in esnaf olduğu ve 2024 yılında Bursa Valiliği tarafından 'Yılın Ahisi' seçildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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