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        Bursa'daki Orhaneli-Harmancık orman yangınıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:28
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        Bursa'daki Orhaneli-Harmancık orman yangınıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

        Bursa Valiliğince geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı açıklanan Ufuk A. (30) savcılıktaki ifadesinde, astsubay olarak görev yaparken Nisan 2019'da FETÖ üyesi olmaktan gözaltına alındığını, tedbiren görevinden uzaklaştırıldığını, 2021'de de meslekten kesin olarak ihraç edildiğini anlattı.

        Psikolojik sorunlarının olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını öne süren zanlı Ufuk A, ailesiyle de arasının kötü olduğunu iddia etti.

        Ufuk A, 03 HK 184 plakalı aracın kendisine ait olduğunu, bu pikabı 2 hafta önce aldığını belirterek, 27 Temmuz'da saat 21.30 sıralarında daha önceden çalıştığı Harmancık-Bursa kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonundan 2 adet 5'er litrelik su aldığını ifade etti.

        Pet şişedeki suları boşalttıktan sonra kesim motorunda kullanmak üzere 10 litre benzin aldığını ileri süren Ufuk A, ifadesini şöyle sürdürdü:

        "Benim amacım orada çalışan görevlilere yardım etmektir. Benzin aldıktan sonra Çakmak Mahallesi'ne yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için gittim. Burada yardıma ihtiyaç olmayacağını anladığımda Harmancık merkezden dönüş yoluna girdim. Kışmanlar köy yoluna girdiğimde bir anlık ruh haliyle yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını anlamsız bir karışıklık olmasını istedim. Aracımdan indim. Saat hatırladığım kadarıyla 22.30 sıralarıydı. Yol kenarından ormanlık alan içerisine 10 metre ilerledim. Bu ağaçlar hatırladığım kadarıyla çam ağaçlarıydı. Arabadan aldığım bir adet 5 litrelik bidondaki benzini ağaçların dibine döktüm, diğer bidon arabada kaldı, daha sonra çakmağı çaktım. Bu esnada bir anda ortalık alev aldı, ne olduğunu anlayamadım. Sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Korkarak olay yerinden kaçtım."

        - "Olaydan sonra eve gittim"

        İfadesinde sol el ve sol ayak bileğinde yanıklar oluştuğunu anlatan Ufuk A, şunları kaydetti:

        "Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim. Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütüyle bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım kararla bu eylemi gerçekleştirdim. Bursa'nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum. Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum."

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin Ufuk A. gözaltına alınmıştı. Zanlı Ufuk A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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