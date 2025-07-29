Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (9)

İKİMAHALLE ARASINDAKİ YOL KAPANDI

Bursa’nın Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altına alınırken, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını devam ediyor. Soğutma çalışmalarının da sürdüğü bölgede, alevler yer yer yeniden canlanırken, daha önce tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı 20 haneli 30 nüfuslu Çamoğlu Mahallesi ile 60 haneli 250 nüfuslu Çakmak Mahallesi arasındaki yol, yangın nedeniyle kapandı. Traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden çiftçiler de yol kapandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

ALEVLERDEN KAÇIŞ KAMERADA

Söndürme çalışmalarının hem havadan hem karadan sürdüğü Çakmak Mahallesi'nde, ekiplerin ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulup, kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.