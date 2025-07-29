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        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (9)

        İKİMAHALLE ARASINDAKİ YOL KAPANDIBursa'nın Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alınırken, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:15
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        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (9)
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        İKİMAHALLE ARASINDAKİ YOL KAPANDI

        Bursa’nın Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altına alınırken, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını devam ediyor. Soğutma çalışmalarının da sürdüğü bölgede, alevler yer yer yeniden canlanırken, daha önce tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı 20 haneli 30 nüfuslu Çamoğlu Mahallesi ile 60 haneli 250 nüfuslu Çakmak Mahallesi arasındaki yol, yangın nedeniyle kapandı. Traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden çiftçiler de yol kapandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

        ALEVLERDEN KAÇIŞ KAMERADA

        Söndürme çalışmalarının hem havadan hem karadan sürdüğü Çakmak Mahallesi'nde, ekiplerin ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulup, kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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