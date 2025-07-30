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        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta sıkışan sürücü Tarık K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:50
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        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta sıkışan sürücü Tarık K. (23) ile yanındaki arkadaşı Engin D. (24) yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Alibeyköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru giden Tarık K. yönetimindeki 16 KJU 67 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Cemil Ö. (36) idaresindeki 03 ADR 098 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücü ile yanındaki arkadaşı Engin D. araçta sıkışıp yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Tarık K. ve Engin D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tarık K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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