Bursa'da tarihi yapılar ile ünlü kişilerin resimleri kentteki boş duvarları süslüyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi İlçesinde hayata geçirilen proje ile kentteki tarihi yapılar ile ünlü kişilerin resimleri, boş duvarlara yansıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüntü kirliliğini azaltmak ve sanatı sokakla buluşturmak adına yürütülen proje kapsamında, Çekirge Mahallesi'nin caddeleri, sokakları, trafo ve boş duvarları ressamlara tuval oluyor.

Kent estetiği konusunda önemli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, ilçenin pek çok farklı mahallesindeki istinat duvarları, trafo ve binaların dış cepheleri ile zeminler, projeye destek veren ressamlar tarafından boyandı.

Şehreküstü, Nalbantoğlu, Kemerçeşme ve Hocaalizade Mahallelerinin ardından Çekirge Mahallesi'nin sokakları ve duvarları da sanatla güzelleşti.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapılan çalışmanın vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığını ifade etti.



Proje kapsamında, sokak zeminlerine, duvarlara ve trafolara, birçok obje ve sanatsal resmin yanı sıra Bursa için değer taşıyan Osman Gazi, Ahmet Vefik Paşa ve Müzeyyen Senar gibi önemli kişilerin de portrelerinin yapıldığının altını çizen Dündar şunları kaydetti:



"Şu anki çalışmalarımız, Çekirge Mahallemizde devam ediyor. Çekirge 1. Murad Hüdavendigar Ortaokulu'nun duvarlarına, Bursamızın tarihi simgelerinden olan Ulucami, Irgandı Köprüsü, Yeşil Türbe ile çeşitli hayvan figürleri resmedildi. Yine Çekirge Dikkaldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarına da Tarihi Kapalı Çarşı'daki işyerlerini ve esnafımızı anlatan bir resim çizildi. Sanatı sokaklara taşıdığımız bu çalışmalarımız, vatandaşlarımızdan da büyük beğeni topluyor. Duvarlardaki resimleri gören pek çok insan, durup inceliyor, fotoğraflarını çekiyor. Hava şartları nedeniyle yılda birkaç ay çalışabildiğimiz projemizi, planlı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz."

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