Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki umuma açık eğlence yerleri ile kafelerde denetim yapıldı.

Asayiş uygulamasında 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden işlem yapıldı.



Toplamda 280 kişinin genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yapılırken şahıslarda suç unsuruna rastlanılmadı.

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