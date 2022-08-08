Bursa'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

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​​​​​​​BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik İlçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlhan Ataman için tören düzenlendi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen 47 yaşındaki Ataman, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Ataman'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gemlik Devlet hastanesi önünde düzenlenen cenaze töreninde, polisin yakınları ve meslektaşlarından helallik alındı, dualar edildi.

Ardından Ataman'ın cenazesi ikindi vakti toprağa verileceği Eskişehir'e gönderildi.

Törene, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Tezsever, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ve çok sayıda emniyet personeli ile polisin yakınları katıldı.





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