Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

AA

Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da özellikle dağlık bölgelerde kısmen verimsiz arazilerin ekonomiye kazandırılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yaban mersini üretimi yapılıyor.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yüksek getirili yaban mersini, Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde yetiştiriliyor.

Türkiye genelinde en fazla üretim yapılan illerden olan Bursa'nın yaban mersini üretimi 3 yılda 10 kat arttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, yaban mersininin son yıllarda Türkiye'nin ticari anlamda literatürüne giren bir ürün olduğunu söyledi.

Üreticinin özellikle son 5-6 yıldır bu işten para kazandığını dile getiren Aygül, en fazla üretimin Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yapıldığını belirtti.

Aygül, Türkiye'de geçen yıl 4 bin 200 dekar alanda yaklaşık 2 bin 600 ton yaban mersini üretildiğini bildirerek, "Bursa'da yaban mersini sahalarımız son dönemde yıldan yıla artarak önemli miktarlara ulaşmış durumda. Şu anda Bursa'da 3 bin 277 dekar alanda üretim yapılıyor. Bu sene Bursa'da üreteceğimiz yaban mevsimin miktarı 2 bin 600 ton civarında. Yani geçen sene Türkiye'nin toplam üretimine yakın üretimi bu sene sadece Bursa'da üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde bu yıl 6 bin dekar alanda 4 bin tonun üzerinde yaban mersini yetiştirilmesinin beklendiğini belirten Aygül, üretimin yarısından fazlasının Bursa'da yapılacağını söyledi.

Aygül, Bursa'nın, bu seneki üretimiyle ülkenin en fazla yaban mersini yetiştiren ili konumunda olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaban mersininin şu anda fidan üretimi de Bursa'da kısmen başladı. Yaban mersini özellikle bu dağ yörelerimizde Büyükorhan, Orhaneli gibi ilçelerimizde çiftçilerimizin yüzünü gerçek manada güldürmektedir. Çünkü şu anda yaban mersininin toptan satış fiyatı kilogram başına 80-100 lira civarında. Bir dekarda bu yörelerde ortalama biz şu anda 400-500 kilogram ürün almaktayız. Çiftçilerimiz burada başka hangi ürünü yapsalar böyle bir gelir elde etme şansını yakalayamazlar. O açıdan bu üretimi çok önemsiyoruz."

Verimsiz arazilerin yaban mersiniyle ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkati çeken Aygül, il genelinde 3 yıl önce 260 ton civarında olan üretimin 10 kat artışla 2 bin 600 tona ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin önceki yıllarda bu ürünü yurt dışından aldığına işaret eden Aygül, "Bu üretimleri artırarak ithalatı da azaltmaya başladık ve inşallah önümüzdeki birkaç sene sonra hiç ithalata gerek kalmadan biz doğrudan buradaki üretimimizle ülkemizin ihtiyacını karşılamış olacağız. Böylece ülkemizin dış ticaretine de olumlu katkı sağlamış olacağız." dedi.

- "Üç dönüm üretimle aile geçindirebilirsiniz"

Orhaneli Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Kahrıman da kendisinin de yaptığı yaban mersini üretiminin bölgede 3-5 yıl içinde gelişim gösterdiğini belirtti.

Deneme amaçlı yapılan ekimlerin olumlu sonuç verdiğini ifade eden Kahrıman, bölge çiftçisinin bu ürüne yöneldiğini vurguladı.

Kahrıman, yaban mersini üretiminde Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesinden de destek gördüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Orhaneli olarak kayıtlarımda olan 65 üretici var. 112 bin 700 fidan, 343 dekar arazi yaban mersini ekili. Günden güne de yeni müteşebbisler buraya geliyor, yeni bahçeler kuruluyor. Para getirdiğini gören hem bölge vatandaşımız hem de dışarıdan gelen girişimciler buradan arazi alarak yaban mersini yetiştiriciliğine başladılar. Bu yıl kooperatif olarak yaban mersininin kilogramını 80-100 lira arasında aldık. Çok kazançlı bir iş. Bir dönümden 600-700 kilogram alınabilir. Üç dönüm arazide yaban mersini ürettiğinizde bir aileyi rahat geçindirebilecek bir paraya sahip olabilirsiniz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da ilçe belediyesi 2,5 yıldır enerjisini güneşten elde ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da ilçe belediyesi 2,5 yıldır enerjisini ...
MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu'ndan "Nilüfer Çayı'na sahip çıkalım" çağrısı
YEREL HABERLER MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu'ndan "Nilüfer ...
Uludağ eteklerinde orman yangını
YEREL HABERLER Uludağ eteklerinde orman yangını
Mudanya’da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mudanya’da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ...
Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü
YEREL HABERLER Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü
Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
YEREL HABERLER Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü ...
Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden Antalya'da şantiye denetimindeki darp iddiasıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden Antalya'da ...
Motosiklete çarpan traktör, sürücünün üzerinden geçti; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosiklete çarpan traktör, sürücünün üzerinden ...
Bursa'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla ...
Hırsızdan korkup çantasına koyduğu 200 bin liralık altını, pazarda çaldırdı
YEREL HABERLER Hırsızdan korkup çantasına koyduğu 200 bin liralık ...
Bursa'da 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 işçi yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 işçi yaralı
Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi ...
Bursa'da 7 camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 7 camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın acı günü
YEREL HABERLER TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın acı günü
TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın annesi son ...
Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" kuruldu
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk ...
Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler yaralı kurtardı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler yaralı ...
Bursa Valiliği ile TSE arasında enerji verimliliğine dair protokol imzalandı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği ile TSE arasında enerji verimliliğine ...
Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır ...
9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti ardından cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti ardından ...
GÜNCELLEME - Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.