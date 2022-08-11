Bursa’da meşelik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi'nde meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 3 arazöz, 1 su tankeri ve helikopter sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.



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