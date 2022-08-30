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Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

AA

Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası hizmet binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının hayır ve bereket getirmesini diledi.

Hizmet binasının vizyon işi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu eseri Bursa'ya kazandıran Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve ekip arkadaşlarını tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsasının çalışmalarıyla ülkeye örnek olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Tam 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bu anlayıştan dolayı tüm kardeşlerimi, çalışanlarımızı, genel sekreterimiz başta olmak üzere kutluyorum. Ülkemizin yüz akı, Bursa Ticaret Borsamız. (Borsa Başkanı Özer Matlı) Özellikle üyelerinin dertleriyle uğraşan, bunları çözüm için Ankara'ya taşıyan bir kardeşimiz. Türk adalet hayatında devrim niteliğinde hayata geçen bir açılışı hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu devrim niteliğinde bu değişimi sağlayan da dönemin Adalet Bakanı sayın Cemil Çiçek'tir. Allah kendisinden razı olsun."

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Bursa'nın geçen yıl 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, 15 milyar dolarlık ihracatıyla İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

İlin ülkenin toplam ihracatında önemli paya sahip olduğunu aktaran Matlı, "Bursa, Türkiye'yi yediren giydiren, donatan şehridir. Bursa ülkemizin kadim ve güçlü yolculuğunda omuzlarına yük ve sorumluluk almış bir şehirdir." dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen "Bursa'nın Yıldızları" ödül töreninde, Hisarcıklıoğlu ve protokol üyelerince ödüle layık görülen firmaların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Törenin sonunda Matlı, Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim etti. Hisarcıklıoğlu da Matlı'ya Bursa Ticaret Borsasınca alınan "Bursa Pideli Köfte" coğrafi işaret tescil belgesini verdi.

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Bursa Ticaret Borsası hizmet binasının açılış kurdelesi kesilmesiyle program sona erdi.

Törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

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