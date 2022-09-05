Bursa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.



Orhangazi-İznik kara yolunda, Ahmet Zeybel (65) idaresindeki 41 U 4052 plakalı otomobil, İznik'ten Orhangazi istikametine giderken U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada Necati Coşkun (60) idaresindeki 16 ANG 023 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Çarpmanın şiddetiyle iki aracın da savrulduğu kazada otomobil sürücüsü Ahmet Zeybel yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.







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