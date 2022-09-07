Bursa'da Türk ve Suriyeli kadınların işbirliğiyle "yöresel lezzetler konağı" açıldı

BURSA (AA) - Bursa'da Türk ve Suriyeli kadınların iş birliği hizmete açılan "Kültürel Miras Ev Sahipliğinde Yöresel Lezzetler Konağı"nda geleneksel çıtır kabak reçeli, kayısı reçeli, çilek reçeli, karışık salça, erişte, tarhana gibi yöresel lezzetler üretilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk ve Suriyeli kadınlar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Japon Hükümeti tarafından fon sağlanan "Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Sürdürülebilir İstihdam ve Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında güçlerini birleştirdi.

Esebey Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısında yürütülen projede, 13 Türk, 12 Suriyeli kadına yöresel ürünler, gıda ve hijyen, kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama, iş güvenliği ve sağlığı gibi çeşitli konularda kurs ve eğitimler verildi.

"ESEANA" markasıyla üretim yapacak kadınlar, ürünlerini kooperatif başta olmak üzere yerel ve ulusal market zincirleri ile e-ticaret yoluyla satışa sunacak.

Konağın açılışında konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcı Ayşegül Selışık, ortak yürütülen bu çalışmayla kadınların emeğinin en güzel şekilde değerlediğini ve ekonomik olarak en iyi şekilde karşılığını bulduğunu bildirdi.

FAO'nun özellikle tarımda kadının rolünün önemle altını çizen bir kuruluş olduğunu anlatan Selışık, şunları kaydetti:

"Bütün katkı veren kuruluşlar kadın istihdamını güçlendirmiş oluyor, bu da çok önemli. Türkiye'de yürüttüğümüz projelerle 22 kooperatifi destekliyoruz. Bu kooperatiflerin bir özelliği de iş birliği ile ortak marka ve pazarlama stratejisini geliştirmek. Özellikle, kurduğumuz e-ticaret sitesi ile bütün kooperatif ürünlerini pazarlamayı amaçlıyoruz. 'Hepyerinden.koop' diye bir sitemiz var. Şu anda hazır, marka ve pazarlama çalışmalarımız sürüyor. Tüm kooperatif üyelerimizi davet edip eğitim vereceğiz."

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Yıldırım Belediyesince çok güzel bir konağın girişimci kadınlara tahsis edildiğini vurguladı.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesine teşekkür eden Aygül, "Bu çalışmalarla amacımız kadınların toplumda hak ettikleri değeri görmeleri. Kadınlarımız ister köyde ister şehirde olsun erkekler kadar hatta bazen daha fazla çalışıyorlar. Fakat bu çalışmaların görünürlüğü olmuyor. Bu kooperatifleşmeyle kadınların emeklerinin gün yüzüne çıkarak, ekonomik değere ulaşmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kooperatif konağı ve üretim yerinin açılışı yapıldı.

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