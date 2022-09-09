Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde engebeli arazideki tarladan evine dönen İsmail Kabak'ın kullandığı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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