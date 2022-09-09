Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Eda Güleçyüz (26) idaresindeki 16 YL 119 plakalı otomobil, Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere ve yön levhasına çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, iki yolun ortasındaki yeşil alanda hareketsiz yatan Güleçyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen sürücünün cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

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