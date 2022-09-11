Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Program, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyelerinin katılımıyla Tophane’den Atatürk Anıtı’na kortej yürüyüşüyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar da katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de yer aldığı kortejde, Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi gösteri sundu.

Yürüyüş sonrası Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bursa Kent Müzesi'nin amfi tiyatro bölümüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosunun Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili tiyatro gösterisine yer verilen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili mesajı okundu.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, 1918 yılından sonra Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinin işgal edildiğini anımsattı.

Yunanlılar tarafından Bursa'nın işgalinin milli mücadelenin merkezi olan Ankara'da büyük üzüntüye sebep olduğunu anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla meclis kürsüsüne puşide-i siyah olarak bilinen siyah bir örtü örtüldü. Bu örtü, Bursa işgalden kurtulana kadar orada kaldı. 11 Eylül, tarihimizde sadece Bursa'nın kurtuluşu değil aynı zamanda Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı manevi olarak kazandığı gündür. Bizler köklerinden güç alarak geleceğe koşan bir milletiz. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te neden savaştığını, Osman Gazi’nin neden Bursa’yı fethetmek istediğini, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u neden almak istediğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesini çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü biz inanıyoruz ki tarihini bilmeyen, ona sahip çıkmayan milletlerin geleceği yoktur."

Mehmet Akif Ersoy’un "Bülbül" şiiri, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Orhan Camisi imam hatibi Orhan Demirarslan tarafından seslendirildi.

Kutlamalar kapsamında Kent Müzesi’nde “Milli Mücadele Döneminde Bursa’nın İşgal ve Kurtuluşu 100. Yıl” sergisi de ziyarete açıldı.

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