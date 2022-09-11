Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı

AA

Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Program, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyelerinin katılımıyla Tophane’den Atatürk Anıtı’na kortej yürüyüşüyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar da katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de yer aldığı kortejde, Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi gösteri sundu.

Yürüyüş sonrası Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bursa Kent Müzesi'nin amfi tiyatro bölümüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosunun Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili tiyatro gösterisine yer verilen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili mesajı okundu.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, 1918 yılından sonra Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinin işgal edildiğini anımsattı.

Yunanlılar tarafından Bursa'nın işgalinin milli mücadelenin merkezi olan Ankara'da büyük üzüntüye sebep olduğunu anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla meclis kürsüsüne puşide-i siyah olarak bilinen siyah bir örtü örtüldü. Bu örtü, Bursa işgalden kurtulana kadar orada kaldı. 11 Eylül, tarihimizde sadece Bursa'nın kurtuluşu değil aynı zamanda Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı manevi olarak kazandığı gündür. Bizler köklerinden güç alarak geleceğe koşan bir milletiz. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te neden savaştığını, Osman Gazi’nin neden Bursa’yı fethetmek istediğini, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u neden almak istediğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesini çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü biz inanıyoruz ki tarihini bilmeyen, ona sahip çıkmayan milletlerin geleceği yoktur."

Mehmet Akif Ersoy’un "Bülbül" şiiri, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Orhan Camisi imam hatibi Orhan Demirarslan tarafından seslendirildi.

Kutlamalar kapsamında Kent Müzesi’nde “Milli Mücadele Döneminde Bursa’nın İşgal ve Kurtuluşu 100. Yıl” sergisi de ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da tarihi eser kaçakçısına suçüstü
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi eser kaçakçısına suçüstü
Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli ...
Engelli bir çocuğu arkadaşlarının yürütme mücadelesi filmle anlatılacak
YEREL HABERLER Engelli bir çocuğu arkadaşlarının yürütme mücadelesi ...
Tahliye edilen cinayet şüphelisi üvey anne, 375 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Tahliye edilen cinayet şüphelisi üvey anne, 375 ...
Bursa'da sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi
Bursa'da "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri
YEREL HABERLER Bursa'da "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri
Bursaspor - Batman Petrolspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Batman Petrolspor (FOTOĞRAFLAR)
TSYD Bursa Voleybol Turnuvası ikinci gün maçlarıyla devam etti
YEREL HABERLER TSYD Bursa Voleybol Turnuvası ikinci gün maçlarıyla ...
Yazlıktayken evine giren şüpheliyi çalınan telefonunu almak için buluşarak yakalattı
YEREL HABERLER Yazlıktayken evine giren şüpheliyi çalınan telefonunu ...
Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ...
Kullandığı otomobilin camından fırlayan Edanur, gözyaşlarıyla defnedildi
YEREL HABERLER Kullandığı otomobilin camından fırlayan Edanur, ...
Komşulara 'Nakliyeciyiz' deyip 3 katlı evi 6 günde soydular
YEREL HABERLER Komşulara 'Nakliyeciyiz' deyip 3 katlı evi 6 günde ...
İnşaat işçisi, tadilat yaptığı apartmanda ölü bulundu
YEREL HABERLER İnşaat işçisi, tadilat yaptığı apartmanda ölü bulundu
Koza Han esnafı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ziyaretini anılarda yaşatıyor
YEREL HABERLER Koza Han esnafı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ...
Bursa'da 92 kök kenevir ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 92 kök kenevir ele geçirildi; 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bursalı müzisyen çocuklar vize krizini aşıp gittikleri Roma´dan 8 ödülle döndü
YEREL HABERLER Bursalı müzisyen çocuklar vize krizini aşıp ...
Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu
YEREL HABERLER Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu
Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ...
Trafik kazasında 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu
YEREL HABERLER Trafik kazasında 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak ...
İnegöl'de polisin motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER İnegöl'de polisin motosiklet sürücülerine yönelik ...
Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı
Refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz çalışanına kızdı
YEREL HABERLER Refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz ...
Kazada, kullandığı otomobilin sağ ön kapı camından fırlayan Eda öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kazada, kullandığı otomobilin sağ ön kapı camından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.