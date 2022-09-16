İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları alanında son hazırlıklar yapılıyor

BURSA (AA) - Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda katılımcıları en güzel şekilde ağırlayıp göçebe kültürünün kattığı değerleri gelecek nesillere aktarmaya çalışacaklarını bildirdi.

Oyunların Organizasyon Komitesi Başkanlığını da yürüten Kazancı, 29 Eylül-2 Ekim'de Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilecek Göçebe Oyunları öncesinde hazırlıkların sürdüğü alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten Kazancı, dünyanın göçebe kültürünü alanda yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.

Sportif faaliyetlerin yanında kültürel etkinliklerin de misafirlere gösterileceği bir alan tasarlandığını dile getiren Kazancı, şöyle devam etti:

"Son uyarlamalara kaldık. Alanımızın yaklaşık yüzde 97'si bitmiş diyebiliriz. 100 ülkeden yaklaşık 3 bine yakın sporcu buraya gelecek. Konaklamaları da burada olacak. Güzel İznik'imizin hemen İznik Gölü'nün yanında konaklayacaklar. Misafirlerimizi Türkiye adına, İznik adına, Bursa adına en güzel şekilde ağırlayıp burada göçebe kültürünün kattığı değerleri ve o kültürün, o mirasın değerlerini gençlerimize, çocuklarımıza tanıtmaya ve aktarmaya çalışacağız. 3 ana spor dalımız var; atlı sporlar, oklu sporlar ve güreş sporları. Bunların tabii alt kırılımları var. Bizim burada yapacağımız müsabaka çeşidinden değerlendirecek olursak bazı ülkelerde hemen hemen neredeyse aynı kurallar. Biz bunları bir lig usulüne çevirdik."

Kazancı, katılan ülke takımlarının kendi aralarında müsabakalar yapacağını ve finale kalanların diğer ülke finalistleriyle karşılaşacağı bir turnuva olacağını anlattı.

Yüzyıllardır yapılan yağlı güreş başta olmak üzere diğer ülkelerde de aynı kurallarla oynanan şalvar güreşi, kuşak güreşinin de lig şeklinde Dünya Göçebe Oyunları'nda yer alacağını aktaran Kazancı, "Müsabakalarda olmayan tanıtım amaçlı yapılacak çok çeşitli oyunlarımız da var." dedi.

Hakan Kazancı, oyunların düzenleneceği alana ulaşımın Bursa ve İznik merkezden ring araçlarıyla sağlanacağını, ilçenin konumu itibarıyla birçok büyük şehrin kesişim noktasında bulunduğunu ve binlerce otoparklık alanlar inşa ettiklerini dile getirdi.

Oyunların canlı yayınlarla televizyon ve internet izleyicilerine aktarılacağını belirten Kazancı, organizasyona olimpiyat gözüyle baktıklarını ve yüzden fazla ülkede canlı yayınlanması için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.





- Çocuklar için ayrı alanlar oluşturuldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Abdulhadi Turus da çocuklar özelinde etkinliğin düzenlendiği alanda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Çocuklara yönelik oyunlar için Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı bir enstitüsüyle çalıştıklarını anlatan Turus, şöyle konuştu:

"Bu 40 oyunu sergilerken aslında bir altyapı, kültürel nitelikleri bağdaştırma ve uluslararası ortak paydayı bulabilmek için de çocuklarımızı buraya getiriyoruz. 40 oyunun yanında biz bir deneyimleme sunuyoruz. Yani burada okçuluk müsabakaları yapılırken çocuklarımızın da ok atabilmelerini sağlayacağız. Atçılık müsabakaları yapılırken, çocuklarımızın da ata binmesini sağlayacağız. Aslında ecdadın bu noktadaki hem başarılarını hem mazisini anlatırken bugün de bunların olabileceğini ve bu oyunlarla belki belirli bağımlılıkların önüne geçebileceğimizi ispatlamak için burada çok ciddi büyük alanlara, çocukların ilgi gösterebileceği altyapılar oluşturduk."

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