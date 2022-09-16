Bursa'da "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu"

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BURSA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu" Bursa'da başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2022 yılı "Süleyman Çelebi Yılı" ilan edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ulusal ve uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinin de katkısıyla, Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılında "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu" düzenleniyor.

Sempozyum, Süleyman Çelebi'nin Çekirge semtindeki türbesinde yapılan anma töreni ile başladı.

İl Müftü Vekili Yavuz Yıldız'ın duası ve Ulu Cami İmamı Tahsin Karanfil'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleşen anma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir katıldı.

Sempozyum etkinlikleri kapsamında Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde de mevlit okunurken, sempozyumun yapılacağı Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu girişinde de Süleyman Çelebi Resim Sergisi açıldı.

Ressam Hüseyin Ünlü'nün fırçasından Mevlid-i Şerif'in sözlerinin resim sanatıyla anlatıldığı, küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın yaptığı sergi, ilgi gördü.

Sempozyumun açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, mevlidin konuşulacağı böyle bir sempozyuma Bursa olarak ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Mevlidin yüz yıllardır Türk ve Müslüman halkının iç aleminde derin tesirler bıraktığını dile getiren Canbolat, "Kutsal geceler, hac dönüşleri, sünnet merasimi, askerlik, evlenme, şükür, yağmur dualarını mevlit okumaya bahane edildi. Bu eser Osmanlı coğrafyasında şehirlerden köylere kadar her yerde okunmaktadır." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın manevi değerlerinin çok fazla olduğunu belirterek, en özellerinden birinin de Süleyman Çelebi olduğunu vurguladı.

Aktaş, Süleyman Çelebi'nin Osmanlı'nın kuruluşundan gelişimine kadar geçen sürecin bizzat tanığı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Süleyman Çelebi'nin kabrinin arkasında 62 yıldır belediye başkanlık konutu olarak kullanılan alana kazandırılacak Süleyman Çelebi Külliyesi için geri sayım başladı. Çok güzel bir proje hazırlandı. İçinde cami, külliye, araştırma merkezinin de bulunacağı 14-15 dönümlük alan özellikle gençlere hitap eden bir alan olacak. Bu alan inşallah Süleyman Çelebi ve mevlidin tüm toplumlarda daha fazla bilinmesine vesile olacaktır."

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ise Süleyman Çelebi ve eseri mevlidin Türk dili için çok önemli olduğunu anlattı.

Türkçe yazılmış eserler arasında Mevlidin çok muteber bir eser olduğunu vurgulayan Gülsevin, "Toplantılarında mevlit okunduğu zaman, Kur'an'a gösterdiği hürmeti gösteren bir toplumda yaşıyoruz. Mevlit dini içerikli edebi bir eserdir. Türk dilini ana dili olarak kullanmayan farklı Müslümanlar tarafından da Türkçe okunan bir metindir." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Türk milletinin mevlit geleneğiyle iç içe nice yıllar yaşamasını temenni ederek, sempozyumun başarılı geçmesini diledi.

Sempozyumun ilk günü başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un yaptığı, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Prof. Dr. Uğur Derman katıldığı oturumun ardından yapılan "Tevşih İlahileri" programıyla tamamlandı.

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