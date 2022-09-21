Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.İ, C.Ş.E. ve E.Z'nin yasa dışı silah satışı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Hamidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 kılıç, kama, şiş ve 4 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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