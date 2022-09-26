Bursa'da 10. Ufka Yolculuk yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

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BURSA (AA) - Server Yaşam Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Bursa il ödül töreni gerçekleştirildi.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ufka Yolculuk-10 Bilgi ve Kültür Yarışması tüm yurtta 4 ayrı kategoride, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin düzeyindeki öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Bursa il genelinde ise yarışmayı İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği organize etti.

Her sene farklı bir konunun işlendiği yarışmada bu yılın konusu "Sağlıklı Düşünmek" seçildi. Ufka Yolculuk, yarışma ile kitap okuma konusunda farkındalık oluşmasını, yarışmacıların sahih kaynaklarla ve doğru bilgiyle buluşarak kendilerini geliştirmesini hedefliyor.

Bu yılki yarışmanın ilk aşaması 24-26 Nisan'da online gerçekleştirildi. İlk aşamada başarılı olan yarışmacıların katıldığı ödüllü ikinci aşama sınav ise 12 Haziran'da yine online yapıldı.

Bursa il ödül töreni, Ördekli Kültür Merkezi'nde, yarışmacıların ve ailelerinin katılımı ile düzenlendi.

Her bir kategoride birinciler 3 bin lira, ikinciler 2 bin lira, üçüncüler de 1000 lirayla ödüllendirildi.

Ödüller, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Ümit Sadık Kurşun ile Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği Başkanı Adem Şahiner tarafından verildi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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