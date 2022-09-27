Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-(Mudanya) seferi yapılamayacak.

Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa hatlarında 13.30-17.00 saatlerindeki 6 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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