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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki hayvanat bahçesinde tapir ailesinin güneşli havada masaj keyfi

AA

Bursa'daki hayvanat bahçesinde tapir ailesinin güneşli havada masaj keyfi

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin Amerikalı sakinlerinden tapirlere özel masaj ve beslenme programları uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında 206 bin metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Soğanlı mevkisindeki alanda memeli, kuş, balık ve sürüngen familyalarında Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen 138 türden 1072 hayvan bulunuyor. Görevliler tarafından özel olarak bakılan hayvanların sayısı her yıl artıyor.

Hayvanat bahçesinin memeli sakinlerinden nesli tükenme tehlikesi altında bulunan tapirler, "Güney Amerika Hayvanları" bölümünde karıncayiyen, vikunya, mara ve kapibara gibi hayvanlarla aynı ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

Büyük bir havuzun da bulunduğu bölümde "Hırçın", "Alakız" ve "Kınalı" isimleri verilen ova tapirlerine hareketsiz kalmamaları ve kan dolaşımlarının hızlanması için özel tekniklerle masaj yapılıyor.

Bakıcılarının peşine takılan hayvanlar, sırtlarından başlayan masaj sırasında önce kendilerini yavaşça yere bırakıyor, yatarak masajın keyfini çıkarıyor.

Kan dolaşımları hızlandırılan tapirler daha sonra havuz başında kavun, karpuz gibi ferahlatıcı meyvelerle besleniyor.

- Ova tapiri

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre, yaygın olarak Brezilya'da bulunmakla birlikte bütün Kuzey Amerika'nın tropik ormanlarına yayılmış durumda olan ova tapirleri, Güney Amerika'nın en büyük kara memelisi olarak biliniyor.

Yaprakları soymak ve meyveleri kopartmak için kullandığı uzun, esnek hortum benzeri burnu bu tapirlerin en belirleyici özelliği olarak öne çıkıyor.

Çok iyi bir yüzücü ve dalıcı olan, karada da hızlı hareket edebilen bu hayvanlar, deri parazitlerinden kurtulmak ve jaguar, puma gibi karasal avcılardan korunmak için su içinde ve çamurda çok vakit geçiriyor.

Otçul olan, hareketli burnunu kullanarak yapraklar, sürüngenler, tomurcuklar ve küçük dallarla beslenen, meyve, ot ve su bitkilerini de yiyen ova tapirleri genellikle tam gececil olmasalar da geceleri besleniyor, gündüzleri orman örtüsünün altına saklanıyor.

Sınırlı görme duyularına karşı güçlü bir koku alma duyuları bulunan tapirler acı, stres ve korku anında çığlığa benzer bir ses çıkarmalarıyla tanınıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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