Liseler Arası 12. Mevlana Şiir Yarışması başvuruları açıldı

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması"na başvurular açıldı.



Mevlana’yı tanıtmak, çocuklara sanatı sevdirmek ve Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak amacıyla hazırlanan Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nın tanıtım toplantısı, Sümbüllü Bahçe Konağında yapıldı.

Toplantıya katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlerin Mevlana sevgisini istedikleri gibi anlatmaları için bu yıl konusunu serbest bıraktıklarını ve yarışmaya Türkiye’nin her yerinden gençlerin katılabileceğini aktardı.

Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nın bugüne kadar yüzlerce genç yeteneğe edebiyat dünyasının kapılarını araladığını söyleyen Dündar, 2011 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteğiyle yarışmayı Türkiye geneline taşıdıklarını ifade etti.

Dündar, "Bu tür yarışmalar ile gençlerimizi aynı zamanda okumaya da teşvik ediyoruz. Çünkü bir konuda yazı yazmak için araştırmak, okumak ve bilgi sahibi olmak lazım. Her yıl olduğu gibi bu yıl da jüri üyelerimiz tarafından seçilen eserleri kitap haline getirerek, edebiyat dünyasına kalıcı bir eser kazandırmış olacağız. Yarışmamıza katılacak tüm gençlerimize de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Bugün itibarıyla açılan başvurular 18 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Yarışma şartları her yıl olduğu gibi mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr sitesinden ilan edildi.

Yarışma sonuçları 01 Aralık 2022 tarihinde belediyenin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Yarışma sonunda birinciye 7 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 5 bin ve mansiyon için de 2 bin lira ödül verilecek.















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