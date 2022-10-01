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Bursa, tarihi ve doğasının yanı sıra gastronomi turizminde de öne çıkarılacak

AA

Bursa, tarihi ve doğasının yanı sıra gastronomi turizminde de öne çıkarılacak

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Uludağ ile İznik, Mudanya, Orhaneli ilçelerindeki doğal güzellikleri ve kendine has kebabı, İnegöl köftesi, Mustafakemalpaşa tatlısı, Bursa siyah inciri gibi yöresel lezzetleriyle bilinen Bursa, lezzetleri öne çıkarılarak yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgisinin çekilmesi sağlanacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, AA muhabirine, yakın zamanda birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Bursa'nın bu tür organizasyonlar sayesinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

Burkon Turizm ve Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı da olan Eker, şenlik, fuar ve uluslararası etkinliklerin yapılmasından dolayı turizmciler olarak mutlu olduklarını ifade ederek, geçen hafta Bursa Turizm Fuarı ile Gıda Fuarını gerçekleştirdiklerini, ardından da Bursa Gastronomi Festivalinin yapıldığını hatırlattı.

Bu hafta da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa'nın İznik ilçesinde 4. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yaptığını aktaran Eker, "Bu tarz büyük organizasyonlar Bursa'nın turizmine çok önemli katkı sağlıyor. Fuarlar, festivaller binlerce turistin şehrimize gelmesi için bir vesile. Ayrıca bunlar geleneksel hale geliyor. Turizm arza bağlı bir talep doğuran bir sektördür. Önce yatırım olur, arz olur, ondan sonra olan talep olur. Bu tarz organizasyonlarda turizmin konuşulması, turizmdeki gelişmelerin konuşması, yatırımcıyı da iştahlandırıyor. Bu yatırımlar da turisti doğuruyor." dedi.

- "Bursa'yı gastronomi turizminde daha da güçlendirmek istiyoruz"

Eker, Bursa'nın gastronomi turizminde çok güçlü bir kent olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bursa kebabı yıllardır herkesin bildiği bir ürün. Gastronomi turizmi, yiyecek içecek amaçlı bir ziyaret şeklidir. Yıllardır yerli ve yabancı turistler Bursa'ya özellikle Bursa kebabı yemek için gelir. Dolayısıyla Bursa kebabı, İnegöl köftesi, Mustafakemalpaşa tatlısı ulusal markalaşmış ürünlerimiz. Dolayısıyla Bursa gastronomi turizminde güçlü. Biz bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Buna süt helvası, tahinli pide gibi yeni ürünleri eklemek istiyoruz. Dolayısıyla her geçen gün güçleneceğiz. Bunun için de standart önemli. Yemeklerin ve içeceklerin standardizasyonu önemli. Her yerde aynı kalitede olması önemli. Yani çok fazla ürüne veya çok karmaşık ürüne gerek yok. Basit şeyler aynı standartta olursa markalaşıyor. İtalya'nın pizzası, Bosna'nın Cevabi köftesi gibi biz de cantığı, süt helvasını, tahinli pideyi markalaştırabiliriz diye düşünüyoruz."

- "Bursa'yı doğa ve gastronomi alanında öne çıkartacağız"

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da Bursa turizminin belirli alanlarda ciddi bir atılım içinde olduğunu söyledi.

Son dönemde kentte fuarcılık ve gastronomi alanında organizasyonlar yapıldığını, bu etkinliklere hem ulusal hem uluslararası katılımcıların geldiğini aktaran Saraçoğlu, Bursa'yı turizmle her alanda öne çıkartmak için ciddi çalışmalar yaptıklarına değindi.

Saraçoğlu, Bursa'nın son 3 yılda özellikle turizmde Türkiye'de ve uluslararası sahada ses getirmeye başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bursa artık daha çok tanınmaya, kaliteli bir turizm destinasyonu olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde yeni bir alan olarak doğa ve gastronomi turizmini lansmanını yapacağız. Bursa'yı doğa ve gastronomi alanında öne çıkartacağız. Çünkü insanlar artık farklı segmentlerde tatillerini yapmak istiyorlar. Yani tatildeki zamanlarını daha verimli geçirmek istiyorlar. O doğrultuda biz de talepleri karşılamaya gayret ediyoruz. İlçelerimiz bu bağlamda çok önemli. Her ilçemizin kendine ait özel değerleri var, turizm değerleri var. Keşfedilmemiş şeyleri öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de doğayı bozmadan çevreye uyumlu turizm politikaları izlemek için gayret ediyoruz. Bu anlamda tabii kamu paydaşlarımız ve turizm paydaşlarımızla beraber karar verip uygulamaya sokuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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