Bursa'da tarihi camilerden musluk ve kablo çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi camilerin avlularından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mollafenari Mahallesi'nde bulunan Mollafenari Camisi ve Tahtakale Mahallesi'ndeki Hacı Sevinç Camisi'nin şadırvanlarındaki çeşme muslukları ve elektrik kabloları çalındı.

Görevlilerin ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği zanlılar Ö.Y. (22) ve M.K'yi (31) operasyonla gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında, zanlılardan birinin cami haziresindeki mezarların yanında dolaştığı, dua eder gibi elini yüzüne götürdüğü görülüyor.​​​​​​​

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