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Salon: Nilüfer Tofaş

Hakemler: Özlem Yalman, Hakan Gerey, Sabri Gündü

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 14, Davis 18, Gizem Mürvet Uca 6, Deniz Çolakoğlu 2 Gonca Karataş, İlsu Darıcıoğlu 3, Ferda Yıldız 5, Cannon 17

OGM Ormanspor : Kübra Erat 5, Sera Özelçi 5, Ceren Gökdemir, Damla Gezgin 12, Fatma Nur Karakaş 8, Banu Şimşek 2, Gray 28, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. Periyot: 12-20

Devre: 32-35

3. Periyot: 47-49

5 faulle çıkan: 39.55 Gray (OGM Ormanspor)





BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, OGM Ormanspor'u 65-62 mağlup etti.

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