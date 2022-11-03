Bursa'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir evde yaşanan hırsızlığa ilişkin aranan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde bir apartmanda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 zanlı kadının yüzlerini gizlemek için güneş gözlüğü ve cerrahi maske taktıklarını belirledi.

Bu kişilerden birinin teşhise elverişli görüntüsünden yola çıkan polis, şüphelilerin İstanbul'dan geldiğini, birçok ilde kapıları kilitli olmayan evlerden hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile zanlıların adresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan N.G. (32) ve N.G'yi (19) yakaladı.

Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



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