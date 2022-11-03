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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandı

AA

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir evde yaşanan hırsızlığa ilişkin aranan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde bir apartmanda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 zanlı kadının yüzlerini gizlemek için güneş gözlüğü ve cerrahi maske taktıklarını belirledi.

Bu kişilerden birinin teşhise elverişli görüntüsünden yola çıkan polis, şüphelilerin İstanbul'dan geldiğini, birçok ilde kapıları kilitli olmayan evlerden hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile zanlıların adresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan N.G. (32) ve N.G'yi (19) yakaladı.

Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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