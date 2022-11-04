"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Sinema Zirvesi düzenlendi

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinema sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek onlarla işbirliğini teşvik etmenin ve aralarındaki hukuku ilerletmenin hem bu sanatı geliştireceğini hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracağını söyledi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" kapsamında Türk dünyasının müşterek kültürel mirasının ortak yapımlara dönüşebilmesi için gerekli zemini sunması hedefiyle Sinema Zirvesi gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Demircan, zirve öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sinema sektörünün kültür aktarımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Film festivalindeki en önemli zirveyi düzenlendiklerini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Türk dünyasından buraya gelen ve ülkemizden buraya katılan yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, bir sinemanın birlikte hareket edeceği zirveyi burada olgunlaştırmış olmak bizim için kıymetli. Bu sektörün paydaşlarını bir araya getirmek, onlarla iş birliğini teşvik etmek, onların arasındaki hukuku geliştirmek sonuçta hem sinema sanatını geliştirecektir ve hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır. Bugün bu maratonun burada yaptığımız işin en önemli günündeyiz. Tüm Türk dünyasına canlı yayınlar yapılıyor. Akşam da bir yemeğimiz olacak. Oranın da muhtevası yine oradaki kardeşliği ve tanışmayı ön plana çıkarmak üzere ve yarın akşam da bu ülkelerden gelen filmler arasında yarışmanın finale varacağı akşam. Kültürel etkileşimi sinema üzerinden gerçekleştirmenin hem ticaretimize hem sanayimize hem tanıtımımıza hem ilişkilerin daha yakınlaşmasına çok büyük katkısı oluyor."

- "Bursa bir film platosu"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın tarih ve kültür şehri olduğunu vurguladı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti olma unvanına yaraşır işlere imza attıklarını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Bursa bir Türk yurdudur. Bursa, Osmanlı'nın kurucu başşehridir ve Anadolu coğrafyasının önemli nirengi noktalarından biridir. Sinema hayatın bir gerçeği, sinema hayatın bir yansıması, sinema aslında şehirlerin tanıtımı, doğal güzelliklerin tanıtımı, tarihi ve kültürel birikimin gelecek nesillere yansıtılması için de çok önemli bir araç ve biz biliyoruz ki Bursa bir film platosu. Bursa'da her türlü doğal güzellikler var; Bursa'da deniz var, dağ var, göl var, tarih var, kültür var, medeniyet var, buna dair ciddi izler var."

Kültür Başkenti unvanını yıl sonunda, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'ya devredeceklerini hatırlatan Aktaş, "Bursa'daki vatandaşlarımızdan şunu hissettim; 'Evet biz gerçekten Türk Dünyası Kültür Başkenti olduk.' Çünkü ben çarşıda, pazarda, sokakta, o kadar çok Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan birilerini gördüm ki... Şuşa gerçekten çok önemli bir nirengi noktası. Biz onlarla şu an tecrübe paylaşımı da yapıyoruz." dedi.

Etkinliğe, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Esgin, Türk dünyası ülkelerinin bakan yardımcıları, yönetmenler, senaristler, oyuncular ve yapımcıların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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