Bursa'da silahla vurulan kadın yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Demirtaşpaşa Mahallesi Selvilibahçe Sokak'ta Evrim Efegil (30) ile kimliği tespit edilemeyen 2 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri, tabancayla Efegil'e ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ayağından yaralanan Efegil, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



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