Batman'dan izinli geldiği Bursa'da minibüsün çarptığı başkomiser yaralandı

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BURSA (AA) - Batman'da görevli başkomiser, yıllık iznini geçirmek üzere geldiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Muradiye Mahallesi'ndeki evinden eşiyle çıkan başkomiser Erdem Sevinç'e, O.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen panelvan minibüs çarptı.

Sevinç'in yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç'in tedavisi daha sonra nakledildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Polis ekipleri, olay sonrası Yalova yönüne kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da gözaltına alınan O.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başkomiser Sevinç'in, Orhangazi Emniyet Müdürlüğündeki görevinden geçen yıl Batman'a atandığı ve iznini geçirmek üzere ilçeye geldiği öğrenildi.

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